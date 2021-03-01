البنك السعودي البريطاني يشتري 4 ملايين سهم لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل

دوت الخليج – أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب” المدرج في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 4 ملايين سهما بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأوضح “ساب” أنه سيتم الاحتفاظ بتلك الأسهم كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل.

وأشار البنك إلى أنه سيتم التصويت على هذا القرار الذي حصل على موافقة مجلس الإدارة باجتماعه أمس الأحد، من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كما سيتم الموافقة على القرار بعد أن يستوفي البنك كافة الشروط الـملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة. كما سيتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاشرافية، بحسب “ساب”.