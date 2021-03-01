تأكيدا لحابي.. أنسي نجيب ساويرس رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة بلتون خلفا لشوقي

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، في جلسته المنعقدة أمس، على قبول تعيين أنسي نجيب ساويرس رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة، خلفاً لماجد شوقي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا التغيير يأتي في إطار تغير المالك الرئيسي لشركة بلتون المالية القابضة إلى أوراسكوم المالية القابضة المنقسمة من شركة أوراسكوم للاستثمار.
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة أمس قبول تعيين ماجد شوقي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة وذلك لحين موعد الجمعية العمومية العادية السنوية.
ولفتت الشركة إلى أن القرارات جاءت بناء على خطاب الترشيح الصادر من أوراسكوم المالية القابضة.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على قبول استقالة كلا من نجيب أنسي نجيب ساويرس ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) والدكتور أحمد محمود أحمد جلال ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)، و محمد جمال محرم محمود محرم ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل).
ووفقاً للبيان، فمن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة مرة أخرى في خلال 3 أسابيع من تاريخه لتعيين عضوين مستقلين.
جاء ذلك تأكيدا لما انفردت به نشرة دوت الخليج الصادرة صباح اليوم والتي كشفت عن أن اجتماع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة شهد أمس تعديلًا واسعًا في تشكيله، تضمن استقالة كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم للاستثمار القابضة، وماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبلتون، إلى جانب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وجمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم.
ونص القرار الثالث للمجلس، على تفويض رئيسه أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد وتحديد ميعاد انعقادها للنظر في:
– الموافقة على اعتماد وتفعيل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة من الهيئة العامة للرقابة المالية والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد تكون لازمة لتفعيله.
– النظر في الموافقة على التصرف في اصل من أصول الشركة الدور 33 و34 من البرج الشمالي أبراج نايل سيتي، يمثل قيمته أكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة عن طريق إبرام عقد تأجير تمويلي، طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها وكذلك النظر في استمرارية الشركة.
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