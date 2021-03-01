تأكيدا لحابي.. أنسي نجيب ساويرس رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة بلتون خلفا لشوقي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، في جلسته المنعقدة أمس، على قبول تعيين أنسي نجيب ساويرس رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة، خلفاً لماجد شوقي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا التغيير يأتي في إطار تغير المالك الرئيسي لشركة بلتون المالية القابضة إلى أوراسكوم المالية القابضة المنقسمة من شركة أوراسكوم للاستثمار.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة أمس قبول تعيين ماجد شوقي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة وذلك لحين موعد الجمعية العمومية العادية السنوية.

ولفتت الشركة إلى أن القرارات جاءت بناء على خطاب الترشيح الصادر من أوراسكوم المالية القابضة.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على قبول استقالة كلا من نجيب أنسي نجيب ساويرس ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) والدكتور أحمد محمود أحمد جلال ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)، و محمد جمال محرم محمود محرم ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل).

ووفقاً للبيان، فمن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة مرة أخرى في خلال 3 أسابيع من تاريخه لتعيين عضوين مستقلين.

جاء ذلك تأكيدا لما انفردت به نشرة دوت الخليج الصادرة صباح اليوم والتي كشفت عن أن اجتماع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة شهد أمس تعديلًا واسعًا في تشكيله، تضمن استقالة كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم للاستثمار القابضة، وماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبلتون، إلى جانب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وجمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم.

ونص القرار الثالث للمجلس، على تفويض رئيسه أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد وتحديد ميعاد انعقادها للنظر في:

– الموافقة على اعتماد وتفعيل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة من الهيئة العامة للرقابة المالية والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد تكون لازمة لتفعيله.

– النظر في الموافقة على التصرف في اصل من أصول الشركة الدور 33 و34 من البرج الشمالي أبراج نايل سيتي، يمثل قيمته أكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة عن طريق إبرام عقد تأجير تمويلي، طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها وكذلك النظر في استمرارية الشركة.