آسيا كابيتال الكويتية تستثمر 7.25 مليون دولار في شركة هندسية بسنغافورة

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دوت الخليج – وافق مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، المدرجة في بورصة الكويت، في اجتماع انعقد الأربعاء الماضي على استثمار خارجي بقيمة 7.25 مليون دولار في شركة “AGP” ومقرها سنغافورة.
وقالت “آسيا كابيتال” في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إن الشركة السنغافورية هي شركة متكاملة للمشتريات وأعمال البناء الهندسية، كما تتخصص في إنشاءات الصلب والغاز الطبيعي المُسال ولها حضور كبير في دول الفلبين والهند.
وأوضحت الشركة أن الاستثمار قصير الأجل ومتغير، ولن يتم معرفة الأثر المالي إلا عند الاستحقاق أو عند التخارج من الاستثمار والمتوقع له قبل نهاية عام 2021.
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