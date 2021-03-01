مصر الجديدة للإسكان : القابضة تقبل اعتذار حسن حسين عن عدم عضوية مجلس إدارة الشركة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن حسن محمود حسن حسين عضو مجلس الإدارة قد تقدم بإعتذار عن عدم عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، بأنه تم قبول الأعتذار من جانب مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير بصفته رئيس الجمعية العامة لمصر الجديدة للإسكان والتعمير.

يذكر أن المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، تحولها للخسائر لتسجل 84.57 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى 3 عوامل، وهي وقف بيع الوحدات السكنية خلال الفترة لقيام الشركة بإعادة التسعير لبعض المشروعات، وعدم بيع أي مساحات من الأراضي خلال الفترة بخلاف ما تم من مبيعات عن نفس الفترة المقارنة بالإضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد بشأن جائحة كورونا وأثرها المالي على حجم الإيرادات.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.