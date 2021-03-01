مصرف الراجحي يوصي بتوزيع 2.5 مليار ريال أرباحا عن 2020

دوت الخليج – أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، المدرج في سوق الأسهم السعودية، بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020م بنسبة 10% من القيمة الاسمية.

وأوضح المصرف في بيان للسوق اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة التوزيعات 2.5 مليار ريال، ستتوزع على نفس العدد من الأسهم بواقع واحد ريال لكل سهم وبنسبة 10% من القيمة الأسمية.

وأفاد مصرف الراجحي بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يبدأ بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف “والذي سيتم تحديده لاحقاً” والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأشار المصرف إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم “عند تحويلها او قيدها في حسابه البنكي” سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربية الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كانت النتائج المالية، لمصرف الراجحي، عن العام 2020، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح 4.3% مقارنة بالعام السابق،لتصل إلى 10.6 مليار ريال، مقابل 10.16 مليار ريال للعام 2019.

وأوضحت المصرف أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.