مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.3% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 11559 نقطة، بضغط من مشتريات العرب والأجانب.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.01%، ليتداول عند مستوى 62.03 جنيه.

بينما انخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.33%، و 0.21% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 101.162 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 3.117 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 40 شركة مقابل ارتفاع 30 في حين لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 7.536 مليون جنيه، منها 6.857 مليون جنيه للمؤسسات، و 678.812 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.866 مليون جنيه، منها 3.857 مليون جنيه للمؤسسات، و8.720 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.669 مليون جنيه، منها 3.450 مليون جنيه للمؤسسات، و219.009 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.91%، تلاه سهم الدلتا للسكر بنسبة 7.99%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 7.62%.

في حين تصدر سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.55%، تلاه سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 6.43%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 4.17%.