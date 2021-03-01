بنك الكويت الوطني ينتهي من تسوية إصدار سندات بقيمة 700 مليون دولار

دوت الخليج – أعلن بنك الكويت الوطني، في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، نجاح إصدار سندات بقيمة 700 مليون دولار والانتهاء من إجراءات التسوية الخاصة بتلك السندات.

وقال البنك إن الانتهاء من الإصدار جاء بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على القيام بتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ قيمتها 700 مليون دولار والمُدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 9 أبريل من عام 2015.

وأفاد الكويت الوطني بأن إفصاح اليوم جاء إلحاقاً لإفصاحه السابق بتاريخ 21 فبراير الماضي، بشأن تسعير أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك.

وأرسل البنك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصالة على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إشعاراً إلى حاملي الأوراق المالية بشأن نيته في استرداد المبلغ المتبقي من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال السابق إصدارها في عام 2015، وذلك في تاريخ الاسترداد الأول 9 أبريل 2021، بحسب البيان.

وأكد بنك الكويت الوطني أنه سيفصح عن اكتمال عملية الاسترداد بعد تاريخ الاسترداد الأول المذكور أعلاه.