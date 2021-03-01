مال وأعمال

مصر الجديدة للإسكان تؤجل جلسة بيع قطعتي أرض هليوبوليس الجديدة إلى 31 مارس القادم

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رنا ممدوح _ قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إرجاء عقد جلسة مزاد لبيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبا بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى 31 مارس القادم.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب وراء التأجيل إلى تلقيها 3 عروض لشراء قطعتي الأرض المذكورتين مصحوبة بشيكات والذين طلبوا تأجيل المزاد لمدة شهر للحصول على مهلة للدراسة.

وأشارت إلى أن الشركة استقبلت طلبا شفهيا من أحد المستثمرين المهتمين بتأجيل 15 يوما للمعاينة والدارسة.

وأوضحت، بأنه تم الأخذ في الإعتبار مساحات وقيمة قطع الأراضي المعروضة والظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وللحصول أيضا على أفضل عائد ممكن.

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يذكر أن الشركة قررت في منتصف فبراير الماضي إرجاء عقد جلسة مزاد بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبا بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة، بناء على الطلبات المقدمة من مقدمي العروض، حتي يتسني لهم إستكمال المستندات المطلوبة.

وكانت مصر الجديدة للإسكان أعلنت في 13 يناير الماضي اعتزامها طرح ، مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، لبيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات، بإجمالي مساحة 270 فداناً للقطعتين، في مدينة هليوبوليس الجديدة، وحدد جلسة 15 فبراير الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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