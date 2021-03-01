المشتركة للمقاولات تقتنص تنفيذ أعمال لصالح نفط الكويت بقيمة 139 مليون دولار

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دوت الخليج – أفصحت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، المدرجة في بورصة الكويت، عن إسناد شركة نفط الكويت تنفيذ أعمال خارجية لمرافق الإنتاج الجوراسي بقيمة 138.8 مليون دولار عبر مناقصة.
وأوضحت المجموعة المشتركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أنه قد تم ترسية مناقصة على المجموعة لصالح شركة نفط الكويت، بقيمة 41.9 مليون دينار “تعادل 138.8 مليون دولار” لمدة 5 سنوات، لتنفيذ أعمال خارجية لمرافق الإنتاج الجوراسي التابعة لشركة نفط الكويت.
وأضافت المجموعة المشتركة للمقاولات، أن اقتناصها تلك الأعمال سيترتب عليها تحقيق نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ المشروع.
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