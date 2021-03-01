وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية يبحثون التعاون فى إجراءات مسح القرى

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لبحث سبل التعاون فى تنفيذ إجراءات مسح القرى المصرية، ضمن خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات الوزارات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة المساحة العسكرية، والجهات ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يجب وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات، مشيرة إلى دور كل جهة فى إعداد الخريطة، ومؤكدة على أهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، لافتة إلى أنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.

الجزار: التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بشأن تداول البيانات

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التى تخصها فى قاعدة بيانات مُجمعة على مستوى الدولة، وإتاحتها لجميع الجهات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، للمساعدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وجميع المشروعات التنموية فى المستقبل.

شعراوى: يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.

وأوضح اللواء محمود شعراوي قيام الوزارة بإتاحة كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفاً للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي 1400 قرية مستهدفة بالمرحلة الاولي للبرنامج.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.