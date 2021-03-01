أمانات القابضة الإماراتية تستحوذ على كامبريدج للرعاية الطبية بقيمة 323 مليون دولار

دوت الخليج – استحوذت شركة أمانات القابضة المتخصصة بمجال الرعاية الصحية والتعليم، والمدرجة في سوق دبي المالي، بالكامل على مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل (“كامبريدج”) بقيمة 232 مليون دولار أمريكي “تعادل 851 مليون درهم إماراتي” من شركة تي في أم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأسواق الناشئة.

وقالت أمانات القابضة في بيان اليوم الاثنين، إنه قد تم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من النقد الفوري والمديونيّة.

وأضافت أن هذه الصفقة تمثل الاستثمار الأول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التي تمّت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر كامبريدج مزوداً في مجال الرعاية وإعادة التأهيل الطبية في دولتي الإمارات و السعودية.

وأشارت أمانات القابضة إلى نمو كامبريدج منذ البداية بشكل مستمر لتصل قدرتها الاستيعابية اليوم إلى أكثر من 250 سرير طبي مرخص، وثلاث مرافق طبية، اثنان منهم في الإمارات وواحدة في السعودية.

وتعتبر الصفقة إضافة إلى محفظة أمانات الاستثمارية التي تتضمن شركة سكون العالمة القابضة والتي تعتبر المزود الرئيسي للرعاية الطويلة الأجل في السعودية، فإن نموذج أعمال كامبريدج القابل للتطوير يعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أمانات في بناء منصة الرعاية الطبية الطويلة الأمد في المنطقة.

وكشفت أمانات القابضة، أنه من خلال إتمام هذه الصفقة فإنها تكون قد استثمرت كامل رأسمالها البالغ 2.5 مليار درهم إماراتي، لتدير اليوم أصولاً بقيمة مالية تقارب 3 مليارات درهم إماراتي.

وقال محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: “لقد كان الفوز حليفنا في هذه المنافسة القوية والتي نتج عنها الاستحواذ على كامبريدج ذات القيمة البارزة، والتي ستكون الداعم الأساسي لمنصة الرعاية الطبية الطويلة الأمد.

جدير بالذكر أن كامبريدج سجلت عوائد مالية قياسية في عام 2020 بلغت 75.3 مليون دولار أمريكي، ووصلت الأرباح إلى 22 مليون دولار أمريكي قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بالإضافة إلى تحقيق صافي دخل بقيمة 15.2 مليون دولار أمريكي.

ومكرر الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للصفقة على المجموعة يعادل 10.5 مرة، وبالتالي يكون قم تم الاستحواذ على الشركة في السعودية بقيمة التكلفة وفي الإمارات بمكرر أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء يعادل 7.5 مرة، بحسب بيان أمانات القابضة.