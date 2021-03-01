القابضة المصرية الكويتية تحقق 153.9 مليون دولار أرباح مجمعة بالعام الماضي

رنا ممدوح _ حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 153.879 مليون دولار، خلال عام 2020، مقابل 151.149 مليون دولار بعام 2019.

وارتفعت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 557.890 مليون دولار، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 523.941 مليون دولار بعام 2019.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 179.529 مليون دولار مقابل 170.814 دولار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الحصول على الإيرادات مبلغ 378.360 مليون دولار، خلال عام 2020، مقابل 353.127 مليون دولار بعام 2019.

وبلغت صافي ربح النشاط خلال نفس الفترة 190.268 مليون دولار، مقابل 169.824 مليون دولار بالفترة المقارنة بعام 2019.

وعلى مستوى الاعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح الشركة إلى 3.976 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 13.089 مليون دولار بعام 2019.

وانخفضت إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 19.964 مليون دولار، مقابل 22.374 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2019.