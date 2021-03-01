عمومية دبي للتأمين تقر توزيع 35 مليون درهم نقدا عن أرباح 2020

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دوت الخليج – وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال وبما يعادل 35 فلسا للسهم الواحد بواقع 35 مليون درهم عن العام المالي 2020.
وأفصحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، عن موافقة الجمعية العمومية على توزيع 3.8 مليون درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحويل نحو 4 ملايين أرباح المدورة لعام 2020 إلى حساب احتياطي إعادة التأمين.
وأشارت الشركة إلى اعتماد الجمعية العمومية ميزانية دبي للتأمين وحساب الأرباح والخسائر عن العام 2020، فضلا عن الموافقة على تعديل المواد “52،51،42،41” من النظام الأساسي.
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