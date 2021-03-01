بالم هيلز للتعمير تحقق 717.8 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة بالم هيلز للتعمير، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة وحقوق الأقلية بمبلغ 717.767 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 846.785 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 5.207.530 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 6.224.424 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح إلى 2.014.107 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 6.224.424 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.233 جنيه مقابل 0.275 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح الشركة بعد الضريبة إلى 562.430 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 579.953 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 2.767.881 مليار جنيه مقابل 3.445.649 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.