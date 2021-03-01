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دوت الخليج – أوصى مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال عن العام 2020.
وتعادل النسبة المقترحة للتوزيعات 25 فلساً للسهم الواحد، تعادل 62.5 مليون درهم حال موافقة الجمعية العمومية المزمعة في 28 مارس الجاري، بحسب بيان الجرافات الوطنية للسوق اليوم الاثنين.
ويبلغ رأس مال الجرافات الوطنية 825 مليون درهم، موزعا على 825 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
وأظهرت النتائج المالية للشركة، أن الأرباح الصافية قفزت إلى 351.8 مليون درهم بنهاية عام 2020، من 180.8 مليون درهم العام السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجرافات الإماراتية توصي بتوزيع 62.5 مليون درهم عن أرباح 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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