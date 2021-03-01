بالم هيلز تقرر شراء حصة المنصور والمغربي للاستثمار في شركتي التعليم وشرق القاهرة الجديدة للتنمية

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في بالم هيلز للتعليم والمقدرة بنسبة 28.16% والبالغ قيمتها 4.195.840 مليار جنيه.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق أيضا على شراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للإستثمار والتنمية في شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والمقدرة بنسبة 11% والبالغ قيمتها 11 مليون جنيه.

وشملت قرارات المجلس الآتي:-

– الموافقة على إعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض.

وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامه غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام رصيد اسهم الخزينة في 31 ديسمبر الماضي بإجمالي 36.350 مليون سهم.

– النظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة.

– الموافقة على المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح كورونا من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر بإجمالي مبلغ 30 مليون جنيه، والموافقة على العرض بالجمعية العامة القادمة للموافقة.

– الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي لحين العرضعلى الجمعية العامة للاعتماد، متضمنا توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ 304 مليون جنيه بما يعادل 0.1 جنيه للسهم، وتوزيع مبلغ 33.8 مليون جنيه على العاملين، مع اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة 5% من الأرباح المحققة خلال عام 2020 بمبلغ 28.1 مليون جنيه.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة وحقوق الأقلية بمبلغ 717.767 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 846.785 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت الإيرادات، إلى 5.207.530 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 6.224.424 مليار جنيه بالفترة المناظرة.