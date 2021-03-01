البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10 مليار جنيه

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر CIB، في جلسته المنعقدة أمس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم تمويلا من الاحتياطي العام بمبلغ 10 مليار جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم لكل سهمين، مع جبر الكسور لصغار المساهمين.

وفوض المجلس وفقا للبيان المرسل للبورصة اليوم، رئيسه بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس التغيير في رأس المال المصدر والمدفوع.

ولفت البنك إلى أن هذا الإجراء جاء بعد مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالتوزيعات المعروضة على المجلس.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.271 مليون سهم والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الثانية عشرة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.

وذكر أن السير في إجراءات هذه الزيادة يتم بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدتها الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 15 مارس 2020.

ووفقا للبيان فسيتم عرض الزيادة في رأس المال على الجمعية العامة في اجتماعها القادم، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.

وحقق البنك التجاري الدولي صافي أرباح مجمعة بمبلغ 10.238.157 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 11.800.995 مليار جنيه بالعام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي الدخل إلى 25.172.420 مليار جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 21.578.619 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.