البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10 مليار جنيه

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر CIB، في جلسته المنعقدة أمس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم تمويلا من الاحتياطي العام بمبلغ 10 مليار جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم لكل سهمين، مع جبر الكسور لصغار المساهمين.
وفوض المجلس وفقا للبيان المرسل للبورصة اليوم، رئيسه بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس التغيير في رأس المال المصدر والمدفوع.
ولفت البنك إلى أن هذا الإجراء جاء بعد مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالتوزيعات المعروضة على المجلس.
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.271 مليون سهم والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الثانية عشرة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.
وذكر أن السير في إجراءات هذه الزيادة يتم بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدتها الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 15 مارس 2020.
ووفقا للبيان فسيتم عرض الزيادة في رأس المال على الجمعية العامة في اجتماعها القادم، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.
وحقق البنك التجاري الدولي صافي أرباح مجمعة بمبلغ 10.238.157 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 11.800.995 مليار جنيه بالعام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي الدخل إلى 25.172.420 مليار جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 21.578.619 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.