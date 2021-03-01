ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التداولات

دوت الخليج – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الاثنين، ليرتفع المؤشر العام 0.65% رابحا 36.61 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 5685.77 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الأول أعلى صعود بين مؤشرات البورصة الكويتية بنحو 0.7% ليرتفع إلى مستوى 6200.61 نقطة، ولحقه مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ مرتفعان بنسب 0.49% و0.67% على التوالي.

وتداول المستثمرون 256.08 مليون سهما بسيولة بلغت 50.39 مليون دينار “تعادل 166.05 مليون دولار” عبر 11.7 ألف صفقة.

وخالف قطاعا “منافع” و”الرعاية الصحية” الارتفاع الجماعي لقطاعات البورصة متراجعان بنحو 1.17% و0.14% على التوالي، فيما ارتفعت 10 قطاعات بقيادة “التكنولوجيا والصناعية بنسب 4.6% و1.62% على التوالي، مع استقرار مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية.

وتصدر سهم “مينا العقارية” قائمة الأسهم الـ72 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 9.85%، فيما تصدر سهم “الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة” قائمة الخاسرين وعددهم 42 سهما هابطا بنحو 1.74%، كما استقر 20 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “بنك الخليج” الأنشط خلال التداولات بحجم 31.45 مليون سهما تداولت بقيمة 6.7 مليون دينار، “تعادل 22.07 مليون دولار”.