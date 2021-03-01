مدينة نصر للإسكان تقتنص موافقة الطيران المدني بزيادة ارتفاعات تاج سيتي

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تلقيها موافقة هيئة الطيران المدني على تعديل قيود الارتفاع في مشروع تاج سيتي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا التعديل أسفر عن زيادة كبيرة في المساحة البنائية للمشروع.

ووفقا للبيان، فإن الارتفاعات الجديدة تتيح لمدينة نصر للإسكان ارتفاعات تصل إى 36 متر في بعض مناطق المشروع مما يؤدي إلى مساحة بنائية إضافة قد تصل إلى 1.2 مليون متر مربع (894 ألف متر سكني و 306 ألف متر إداري/ تجاري) أو بما يعادل 63% مساحة بنائية زائدة على الأرض المتبقية.

يذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أعلنت عن النتائج المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 3.1 مليار جنيه.

وحققت ، صافي ربح بمبلغ 1.001 مليار جنيه خلال عام 2020، بهامش صافي ربح 32% وبمعدل نمو 2% مقارنة بعام 2019.