التباين يسيطر على أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية

دوت الخليج – أنهى مؤشرا أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الاثنين على تباين، ليتماسك سوق دبي المالي عند مستوى 2551.75 نقطة بنحو 0.21 نقطة ربحها بختام التداولات، فيما تراجع سوق أبوظبي المالي 0.01% إلى مستوى 5663.04 نقطة.

وتداول المستثمرون 146.8 مليون سهما في سوق دبي عبر 3.44 ألف صفقة بقيمة 276.2 مليون درهم، فيما تداول مستثمرو سوق العاصمة 140.8 مليون سهما بسيولة 917.5 مليون درهم عبر 3.6 ألف صفقة.

وسجلت القيمة الإجمالية لرأس المال السوقي في أبوظبي نحو 814.825 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الاثنين، فيما بلغت 348.731 مليار درهم في سوق دبي.

وفي سوق دبي تراجعت مؤشرات 5 قطاعات قادها النقل والتأمين منخفضان بنحو 1.11% و0.86% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية مرتفعان بنحو 2.48% و1.16% على الترتيب.

كما تصدر سهم “مصرف السلام السودان” قائمة الرابحين مرتفعا 4.63%، فيما جاء سهم “السلام القابضة” على رأس الخاسرين بعد تراجعه 7.3%.

وكان سهم إعمار العقارية الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة 55.7 مليون درهم رغم تراجعه 0.27%، وسهم “أمانات القابضة” بحجم 20.3 مليون سهما مع ارتفاعه 3.11% متأثرا بإعلان صفقة استحواذ بقيمة 232 مليون دولار.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كان سهم بنك أبوظبي الأول الأنشط من حيث السيولة المتداولة التي بلغت 230.69 مليون درهم، وسهم الدار العقارية بحجم تداولات بلغ 59.88 مليون سهما.

وتصدر سهم “الوثبة للتأمين” قائمة الرابحين مرتفعا 77.08%، فيما جاء سهم البنك العربي المتحد على رأس الخاسرين بتراجعه 9.9%.