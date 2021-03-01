البورصة تتراجع بصورة طفيفة في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11519 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.04%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.73%، ليتداول عند مستوى 61.86 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.52%، و 0.43% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 760.797 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 24.482 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل ارتفاع 53 في حين لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 19.177 مليون جنيه، منها 17.472 مليون جنيه للأفراد، و1.705 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.627 مليون جنيه، منها 14.086 مليون جنيه للمؤسسات، و540.491 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 4.550 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 25.769 مليون جنيه مقابل 21.218 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الدلتا للسكر قائمة الأكثر ارتفاعاً نسبة 8.4%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.10%، ثم سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 6.55%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.94%، تلاه سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 9.55%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.05%.