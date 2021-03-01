4 قطاعات تدعم ارتفاع مؤشر بورصة البحرين 0.4%

دوت الخليج – أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.4% ليستقر عند مستوى 1472.33 نقطة بدعم من قطاعا البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.

وسجلت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم 788.49 ألف دينار بحجم تداولات بلغ 2.24 مليون سهم.

وارتفعت قطاعات التأمين والخدمات والبنوك والصناعة بنسب 48.29% و13.21% و12.13% و4.71% على التوالي، فيما هبط قطاع الاستثمار وحيدا بنحو 0.46%، وسط استقرار قطاع الفنادق والسياحة.

وكان سهم “البحرين الوطنية القابضة” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 5.26%، كما جاء سهم “GFH” على رأس الخاسرين بتراجعه 0.57%، رغم تصدره قائمة الانشط تداولا بختام تداولات اليوم الاثنين.

وسجلت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين قيمة سوقية بلغت 9.168 مليار دينار بنهاية جلسة اليوم.