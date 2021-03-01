برايم القابضة تحدد 3 أسباب وراء تضاعف خسائرها إلى 24.5 مليون جنيه

حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية صافي خسائر مجمعة بمبلغ 24.505 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 11.630 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأرجعت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم، الخسائر المحققة إلى وجود انفاق فترة التأسيس والتجهيز مؤثرا على صافي الخسارة بمبلغ 17.1 لشركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لشركتا فينتك وإندورس والتي كان من اللازم تحملها للحصول على موافقات التأسيس والترخيص في الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أرجعت سبب الخسائر إلى شركات قطاع سوق المال والتي سجلت خسارة بمبلغ 7.4 مليون جنيه بالرغم من الزيادة في إيرادات الأنشطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 74.597 مليون جنيه من 61.642 مليون جنيه بنسبة 20.23% بقائض قدره 12.470 مليون جنيه، إلا أن زيادة المصروفات سواء في أنشطة سوق المال أو أنشطة الخدمات المالية وتخطت تلك الزيادة، حيث بلغت إجمالي المصروفات 112.1 مليون جنيه مقابل 69.823 مليون جنيه بعام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع إجمالي المصروفات للزيادة السنوية لبعض العاملين وقرار الإدارة الساقة بتسوية مرتبات البعض منذ أكتوب 2019 بقطاع سوق المال.

وحددت من ضمن الأسباب وراء الخسائر هو تعينات قطاع الأنشطة المالية التي بلغت تكلفة 15.2 مليون جنيه وتعينات قطاع بنوك الاستثمار في برايم كابيتال.

بينما صعدت إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2020 إلى 87.777 مليون جنيه مقابل 61.642 مليون جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي خسائر الشركة إلى 8.353 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 9.993 مليون جنيه بعام 2019.