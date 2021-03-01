خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق وسعر التذكرة 130 دولار للراكب

دوت الخليج – كشفت وزارة النقل، عن البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى وشركة الاتحاد العربى السوبرجيت وكل من شركتى جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة لتسيير خط نقل برى بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولا إلى بغداد والعكس.

وأضافت وزارة النقل في بيان اليوم الاثنين، أن سعر التذكرة للراكب الواحد 130 دولار شاملة سعر العبارة بين مينائى نويبع و العقبة.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، والسفير الأردني أمجد العضايلة، أن هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.

وأشارت الوزراة إلى أن الحجز في مصر يتم من خلال شركة الاتحاد العربي سوبرجيت عبر مكاتبها المختلفة بإنحاء الجمهورية، وأن كافة مواعيد الرحلات والاستفسارات متاحة على الموقع الالكتروني للسوبرجيت على الرابط التالي Www.superjet.com.eg.

وبحث وزير النقل خلال لقاءه مع أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الجانبان فى بداية اللقاء، على عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى و الاردنى و على ضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الجانبان بحثا أيضا سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات فى موانىء الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن و منها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى “المملوكة لمصر والاردن والعراق” وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق افريقيا.

وأضافت الوزارة، ان وزير النقل ناقش مع السفير الأردني أوجه التعاون فى مجال السكك الحديدية.

وأشاد السفير الاردنى بالتطور الكبير الذى تشهدة مصر فى هذا المجال معربا عن رغبتة فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب و الفنيين و المهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية.

ورحب وزير النقل بتلك الرغبة، مؤكدا أن هذا المعهد صرح تعليمى تدريبى ضخم يضاهي المعاهد الموجوده بالدول المتقدمة و ان هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الاردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال.