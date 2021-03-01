الخدمات يخالف الارتفاع الجماعي لمؤشرات سوق مسقط المالي

دوت الخليج – أغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الاثنينمرتفعا بنحو 0.27% إلى مستوى 3622.12 نقطة، بدعم من صعود قطاعات

وبلغت السيولة المتداولة في السوق 762.6 ألف ريال تداولت على 6.7 ملايين سهما عبر 484 صفقة.

وارتفع 17 سهم بقيادة “فولتامب للطاقة” الذي صعد 9.71% بختام تداولات اليوم، فيما تراجعت 8 أسهم تصدرها “ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ” منخفضا بنحو 7%، واستقر 20 سهما عند مستويات إغلاق أمس الأحد.

وكان سهم “الأنوار للاستثمارات” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 2.4 ملايين سهم، كما استحوذ “النهضة للخدمات” على أعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 181.4 ألف ريال.

وخالف مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع الجماعي لمؤشرات سوق مسقط هابطا بنحو 0.18% إلى مستوى 1547.05 نقطة، فيما ارتفع “المالي” 0.72% و”الصناعي” .077% والأسهم المتوافقة مع الشريعة 0.47%.

وسجلت رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بمؤشرات السوق وعددها 165 سهما، نحو 10.883 مليار ريال بختام التداولات.