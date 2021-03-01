ابن سينا فارما تؤسس شركة للتكنولوجيا المالية

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ابن سينا فارما، أن مجلس الإدارة أحيط في بداية جلسته بالأمس علماً بالانتهاء من إجراءات إنشاء شركة الاستثمار التي تحديد رأس المال المرخص بها ليكون 750 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 300 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم،أن ابن سينا فارما تساهم في الشركة الجديدة بحصة تزيد عن 99%.

وأوضحت أن الشركة الجديدة ستقوم بالاستثمار والدخول في شراكات بمجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للقطاع الصحي.

بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات التكامل الرأسي ومجالات تقديم الخدمات اللوجيستية للاستفادة من الخبرات وشبكة التوزيع الواسعة وقاعدة العملاء الكبيرة التي تمتلكها ابن سينا فارما.

وتضمنت قرارات المجلس التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وعرضها على الجمعية العامة للاعتماد.

وحققت الشركة صافي ربح مجمع بمبلغ 224.661 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 328.770 مليون جنيه بعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 18.678.959 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 16.600.459 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وصعد مجمل الربح إلى 1.466.861 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 1.439.454 مليار جنيه بعام 2019.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 17.212.098 مليار جنيه مقابل 15.161.004 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح الشركة إلى 224.781 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 328.770 مليون جنيه بعام 2019.