بنك القاهرة يحصد 3 جوائز من Global Brands عن عام 2020

دوت الخليج – أعلنت مؤسسة Global Brands Magazine العالمية، عن حصول بنك القاهرة على جوائز المجلة لعام 2020 باعتباره صاحب “أفضل العلامات التجارية من حيث التفاعل مع العملاء – مصر 2020″، “أكثر العلامات التجارية ابتكارا فى القطاع المصرفي المصري” ، وفي مجال التنمية المستدامة حصل البنك على تصنيف “أكثر مبادرات المسؤولية المجتمعية تمكينا للمرأة في مصر”.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إعتزازه بحصول البنك على تلك الجوائز من مجلة Global Brands المعنية بتقييم آداء وتطور العلامات التجارية على مستوى العالم، مؤكدا أن ذلك نتاج تبني البنك استراتيجية توسعية ضمن عملية التحول الشاملة.

وتابع فايد، أنه مع بدء تطبيق استراتيجية التوسع خلال عام 2018 وضع البنك أهمية كبرى لتطوير العلامة التجارية باعتبارها الهوية التي تبرز شخصية المؤسسة وتضعها في مكانة خاصة في أذهان العملاء.

وأكد استمرار البنك في انتهاج سياسات عمل دؤوبة نحو تحقيق إنجازات أكبر بما يليق بمكانة وحجم بنك القاهرة بالسوق المصرفية.

من جهتها قالت هايدي النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أن هوية البنك وعلامته التجارية المستحدثة ساهمت في تعزيز وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية للبنك، مؤكدة استمرار تطبيق أحدث الممارسات والسياسات التسويقية بما يتوافق مع الرؤى والسياسات التوسعية للبنك وبما يؤهله لصدارة تصنيفات كبرى مؤسسات التقييم العالمية.