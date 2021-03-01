8 قطاعات تهبط بمؤشر سوق الأسهم السعودية 0.07%

دوت الخليج – أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الاثنين على تراجع بانخفاض مؤشره الرئيسي “تاسي” 0.07% بضغط من هبوط مؤشرات 8 قطاعات تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات.

وفقد المؤشر “تاسي” 6.62 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 9138.37 نقطة من مستوى 9,144.99 نقطة أمس الأحد.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوق إلى 13.14 مليار ريال تداولت على 497.67 مليون سهم، من 11.84 مليار ريال تداولت على 408.6 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتباين أداء المؤشرات القطاعية في السوق بارتفاع 13 قطاعا تصدرها الاستثمار والعقارات مرتفعان بنحو 5.73% و1.48% على التوالي، فيما تراجعت مؤشرات 8 قطاعات تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات منخفضان بنحو 2.29% و1.35% على التوالي.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 74 سهما خسائر سوقية، بقيادة “مجموعة فتيحي” الذي هبط 4.6%، فما سجل 119 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “الخريف” الوافد الجديد على السوق والذي أغلق مرتفعا 30%.

وتصدر سهم “الجوف” الأسهم النشطة بالقيمة، بسيولة 504 ملايين ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم “دار الأركان” بعدد 39.56 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي على ارتفاع بمؤشر “نمو حد أعلى” 1.52%، بمكاسب بلغت 387.34 نقطة، صعد بها إلى مستوى 25824.7 نقطة.