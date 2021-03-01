رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال يرفع حصته في أوراسكوم للاستثمار إلى 5.56%

رنا ممدوح _ رفع محمود أحمد محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة من 3.88% إلى 5.56%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام بشراء 88 مليون سهم من أسهم أوراسكوم للاستثمار مقابل 23.214 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 0.2638 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبحسب تقرير الإفصاح المرسل من أوراسكوم للاستثمار بتاريخ 16 فبراير الماضي، فيستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 55.659%، يليه محمود لاشين بنسبة 5.56%.

وذكرت الشركة بأن أو تي ام تي اكويزيشن اس ايه ار ال لوكسمبورج هي المالك المستفيد لما يعادل 51.66% تقريبا من أسهم الشركة في صورة شهادات إيداع دولية بالإضافة إلى 0.64% مملوكة لشركة أوراسكوم تي ام تي انفستمنتس اس ايه ار ال (ويذر انفستمنت 2 اس ايه ار ال سابقا( لوكسمبرج) المالكة لها، وباقي الملاك المستفيدين يمتلكون ما يعادل 3.31% من أسهم الشركة في صورة شهادات إيداع دولية.