البورصة تتراجع إلى 11521 نقطة بضغط من مبيعات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

وتداول المؤشر الرئيسي عند مستوى 11521 نقطة، مسجلاً تراجعا هامشيا بنسبة 0.03%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.75%، وأغلق عند مستوى 61.87 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.75%، و 0.56% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.347.838 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 44.224 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركة مقابل ارتفاع 58 في حين لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 18.751 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 70.537 مليون جنيه مقابل 51.786 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.696 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 24.876 مليون جنيه، مقابل 14.180 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.447 مليون جنيه، منها 29.307 مليون جنيه للمؤسسات، و139.751 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 81.94% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 9.88% والعرب على 8.18% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.32% من تعاملات الأمس مقابل 72.67% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.94%، تلاه سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 9.55%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 7.6%.

في حين تصدر سهم الدلتا للسكر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.57%، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 6.80%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.49%.