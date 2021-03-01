فودافون للحلول الذكية تطلق هاكاثون مجتمع رقمى لدعم ابتكارات الشباب

أعلنت شركة فودافون للحلول الذكية عن إطلاق “هاكاثون مجتمع رقمى”، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للإتصالات وذلك دعماً منها للكوادر الشابة في مجال التحول الرقمي.

وأوضحت في بيان صحفي، أن باب التسجيل يبدأ من يوم 2 وحتى 6 من شهر مارس، ويأتي هذا الحدث في إطار جهود الشركة لدعم الشباب علي الإبتكار وإيمانا منها بأهمية خلق فرص ومبادرات تساعدهم علي إطلاق العنان لأفكارهم وأحلامهم.

وستستمر فعاليات “الهاكاثون” على مدار 3 أيام ليبدأ في 25 من شهر مارس وحتى ال 27 من الشهر نفسه بمشاركة العديد من الشباب المبتكر للعمل علي تنفيذ العديد من الانشطة والافكار ذات الطابع المتميز والمبدع، لتحفيز جيل من الشباب لتطوير المنظومة الرقمية وخدمة المجتمع.

ومن جانبه قال رامى كاطو، رئيس شركة فودافون للحلول الذكية، إن الشركة تسعى أن تكون منصة يلتقي فيها المبدعين ويكتسبوا من خبرات بعضهم البعض ومن خبرات فريق عمل الذي يساندهم ويؤمن بقدراتهم، ونأمل أن يكون لدينا كل عام جيل جديد من المبدعين يقدموا مشروعات وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز عملية التحول الرقمي.

وأكد كاطو أن الشركة توظف المبادرات المختلفة لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة.

ويتيح الهاكاثون للمشاركين فرصة لإبراز مهاراتهم وأفكارهم المستقبلية ومشاركة خبراتهم في توظيف التقنيات وتطبيقها في طرح حلول جديدة للتحديات التي يواجها المجتمع المصري بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد على المـدى القصـير والبعيد بالاعتماد على لغة المستقبل وتطبيقاتها، وسوف يتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار المشاريع الفائزة.