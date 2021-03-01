دومتي تحقق 158 مليون جنيه أرباح مجمعة والمبيعات تقارب 3 مليارات جنيه

رنا ممدوح _ حققت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 157.970 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 156.167 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.995.495 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.668.629 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 736.028 مليون جنيه، مقابل 684.150 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 2.259.467 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 1.984.478 مليار جنيه بعام 2019.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 268.768 مليون جنيه مقابل 274.839 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم 0.454 جنيه مقابل 0.449 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 143.488 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 140.204 مليون جنيه بعام 2019.