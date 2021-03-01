وزير الإسكان يصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء أجهزة 3 مدن جديدة

دوت الخليج – أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء أجهزة 3 مدن جديدة. ووفق بيان الوزارة نص القرار على تولى المهندس شريف مجدي حسين شربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة. كما تضمن القرار تولي المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

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