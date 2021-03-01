القيمة السوقية للأسهم السعودية ترتفع 0.73% في فبراير والسيولة تتخطى 245 مليار ريال

فهد حسين – حققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” 0.73% خلال شهر فبراير المنقضي لتصل 9,117.09 مليار ريال، (2.43 تريليون دولار).

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن “تداول” اليوم الاثنين، أن السيولة الإجمالية المتداولة في السوق خلال شهر فبراير المنقضي، ارتفعت 52.8% لتصل 245.75 مليار ريال (65.44 مليار دولار).

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب زادت ملياري دولار

وارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب الشهر الماضي بنسبة 0.07% وبقيمة 7.74 مليار ريال (2.06 مليار دولار) لتصل 219.24 مليار ريال (58.38 مليار دولار) من 211.5 مليارا بنهاية يناير السابق.

وارتفعت ملكية الأجانب من الأسهم المصدرة إلى 2.4%، فيما استقرت عند 13.03% من الأسهم الحرة.

وسجل الأجانب صافي شراء خلال الشهر الماضي، بنحو 340.47 مليون ريال (90.66 مليون دولار)، بعد عمليات بيع بقيمة 12.87 مليارا (3.4 مليار دولار) وعمليات شراء بنحو 13.21 مليار ريال (3.52 مليار دولار).

ارتفاع أسهم المستثمرين السعوديين

ورفع المستثمرون السعوديون من قيمة ملكيتهم للأسهم المدرجة إلى 8.85 تريليون ريال من 8.79 تريليون الشهر السابق، بزيادة قيمتها 57.12 مليار ريال.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال الشهر الماضي 230.93 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 93.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 231.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.18% من إجمالي عمليات البيع.

وتقلصت قيمة ملكية “المستثمر السعودي” 0.08% فبراير المنقضي لتشكل ما نسبته 97.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 فبراير 2021.

المستثمرون الخليجيون

وأظهر التقرير الشهري للسوق السعودية، أن قيمة ملكية “المستثمر الخليجي” شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 فبراير 2021، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وتقلصت قيمة ملكية المستثمر الخليجي من الأسهم السعودية بنحو 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار) لتصل 1.44 مليار ريال (383.44 مليون دولار) بنهاية فبراير من 1.62 مليار ريال (431.37 مليون دولار) بنهاية يناير 2021.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال الشهر الماضي بلغ 1.62 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.66% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.59% من إجمالي عمليات البيع.