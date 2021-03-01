أرباح بورصة الكويت تقفز 190% خلال 2020 وتوصية بتوزيع 40 فلسا للسهم

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دوت الخليج – سجلت شركة بورصة الكويت قفزة تخطت 190% في صافي أرباحها عن العام الماضي لتصل 28 ملیون دینار كویتي (89.6 ملیون دولار) من 9.6 ملیون دینار (30.7 ملیون دولار) العام السابق.
وأوضحت شركة بورصة الكويت، في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي أصولھا بلغ 104.2 ملیون دینار (333.4 ملیون دولار) بزیادة 187.8% على أساس سنوي.
وأشارت إلى ارتفاع حقوق المساھمین بنسبة 64.5% من 32.1 ملیون دینار (نحو 102.7ملیون دولار) في عام 2019 لتصل إلى 52.8 ملیون دینار (نحو 168.9 ملیون دولار) للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر من عام 2020.
وأوصى مجلس الإدارة، في الاجتماع الذي عقد الیوم الاثنين، بتوزیع أرباح نقدیة بقیمة 40 فلسا للسھم الواحد، خاضعة لموافقة الجمعیة العمومیة والجھات المختصة.
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