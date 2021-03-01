المغرب يمدد إجراءات الغلق الجزئي أسبوعين إضافيين

دوت الخليج – قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، اعتبار من التاسعة مساء غد الثلاثاء.

وتشمل تلك الإجراءات الإغلاق الليلي المبكر للمحلات وحظر التجوال الليلي وكذا منع التنقل بين المدن.

وأوضحت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن القرار يأتي إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.