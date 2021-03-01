الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمام سلة من العملات

سي إن بي سي – صعد مؤشر الدولار، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع بينما يراهن المستثمرون على نمو وتضخم أسرع في الولايات المتحدة.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن زاد البنك المركزي المصري مشترياته من السندات في محاولة لوقف زيادة سريعة في العوائد.

وسجلت العملة الخضراء مكاسب في الجلسات القليلة الماضية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وسط توقعات بأن النمو والتضخم سيرتفعان مع استعداد الإدارة لتحفيز مالي جديد واتساع نطاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.432% اليوم، لكنها كانت أقل من أعلى مستوى في عام واحد البالغ 1.614% التي وصلت إليه يوم الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28% إلى 91.009 بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 91.127، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من فبراير.

ونزل اليورو 0.17% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2048 دولار.

وكان أحدث سعر للدولار الأسترالي عند 0.7757 دولار أمريكي، بعد انخفاضه إلى 0.7693 دولار يوم الجمعة.

وبلغ سعر الين الياباني، وهو أداة للاستثمار الآمن، 106.77 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 28 أغسطس.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 6.69% إلى 48275 دولار لكنها ما زالت تقل عن المستوى القياسي البالغ 58354.14 دولار الذي سجلته في 21 فبراير.