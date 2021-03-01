تراجع الفائض التجاري في البرازيل إلى 1.2 مليار دولار خلال فبراير

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات رسمية أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا 1.2 مليار دولار في فبراير، وهو تقريبا نصف الفائض المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، والذي بلغ 2.3 مليار دولار.
وقالت وزارة الاقتصاد إن صادرات أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية الشهر الماضي بلغت 16.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات 15.0 مليار دولار.
وأضافت أن إجمالي تدفقات التجارة في فبراير بلغ 31.2 مليار دولار بزيادة أكثر من 8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
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