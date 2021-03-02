أسعار النفط تهبط أكثر من 1% وسط قلق إزاء إمدادات أوبك

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سي إن بي سي – هبطت أسعار النفط أكثر من 1%، يوم الاثنين، وسط مخاوف من تباطؤ استهلاك الخام في الصين ومخاوف زيادة المعروض العالمي عقب اجتماع أوبك هذا الأسبوع.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 73 سنتا، أو ما يعادل 1.13%، لتسجل عند التسوية 63.69 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86 سنتا، أو 1.4%، لتبلغ عند التسوية 60.64 دولار للبرميل. وتراجع نمو نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في فبراير، وهو ما يثير انزعاجا بشأن مشتريات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الخام ويضغط على أسعار النفط.
وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو “هناك حديث عن أن احتياطياتهم الاستراتيجية أصبحت ممتلئة وبالتالي فإن البعض يراهنون على أن الصينيين لن يواصلوا دفع أسعار النفط للارتفاع.”
ويشعر مستثمرون بقلق أيضا من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، سيزيدون إنتاج النفط قريبا.
وقال بوب يونجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو “القلق هو أن ذلك سينتهي به الحال إلى إضافة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل (يوميا) إلى السوق.”
وتجتمع أوبك+ يوم الخميس وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا في جلسة اليوم من ارتفاع الدولار الذي يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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