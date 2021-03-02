سيتي جروب: بيتكوين في طريقها لأن تصبح العملة المفضلة للتجارة العالمية

وكالات _ يعتقد سيتي جروب أن عملة بيتكوين في “نقطة تحول” ويمكن أن تصبح يومًا ما “العملة المفضلة للتجارة الدولية” حيث أن شركات مثل تسلا و باي بال تتعامل معها وتستكشف البنوك المركزية إصدار عملاتها الرقمية الخاصة.

وكتب فريق الرؤى والحلول العالمية لبنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة يوم الاثنين: “هناك مجموعة من المخاطر والعقبات التي تقف في طريق تقدم بيتكوين”.

“وبالتالي فإن مستقبل العملة الرقمية لا يزال غير مؤكد ، ولكن من المرجح أن تكون التطورات في المدى القريب حاسمة لأن أرصدة العملة عند نقطة تحول في القبول السائد أو الانهيار الداخلي المضارب.”

لقد تجنبت العديد من البنوك تاريخياً الأصول الرقمية ، بحجة أنه ليس لها قيمة جوهرية وأن الضجيج المحيط بها يشبه جنون التوليب في القرن السابع عشر.

لكن الصعود الجامح لعملة بيتكوين خلال الأشهر القليلة الماضية أجبر كبار اللاعبين في وول ستريت على إعادة تقييم العملة المشفرة.

وقال BNY Mellon ، أقدم بنك في الولايات المتحدة ، الشهر الماضي إنه سيقدم خدمات حفظ لعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. في غضون ذلك ، قال جي بي مورجان إنه ينظر بجدية إلى عملة البيتكوين.

وغالبًا ما تخضع عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لنوبات تقلب شديدة. بعد أكثر من أسبوع بقليل من الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 58000 دولار ،

وانخفض سعر بيتكوين بأكثر من 10000 دولار. لا تزال مرتفعة بأكثر من 60٪ عن العام و 460٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.

ويقول مستثمرو العملات المشفرة إن آخر موجة صعود لعملة بيتكوين تختلف عن الدورات السابقة – بما في ذلك في عام 2017 ، عندما ارتفعت إلى ما يقرب من 20000 دولار قبل أن تنخفض بنسبة 80 ٪ في العام التالي – حيث كانت مدفوعة بزيادة المستثمرين المؤسسيين.