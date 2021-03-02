أردوغان يعلن ارتفاع الصادرات التركية 9.6% في فبراير

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– قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الصادرات زادت 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار في فبراير، فيما تراجع عجز التجارة الخارجية 15.3 بالمئة في أول شهرين من العام.
جاءت تصريحات أردوغان في وقت متأخر من أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة عن بيانات فبراير بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.
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