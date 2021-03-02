أسهم آبل تقفز بأكثر من 5% بعد إعلان فتح جميع متاجرها في الولايات المتحدة

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وكالات _ أعلنت شركة آبل، إن جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 270 عادت لفتح أبوابها للمرة الأولى منذ نحو عام بعد أن أجبرت على إغلاق عدة منافذ بسبب جائحة كوفيد 19.
هذا والتزمت الشركة الحذر في إعادة فتح متاجرها للتجزئة مستخدمة فريقا يشمل خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة.
هذا وارتفعت أسهم آبل بأكثر من 5% مع إغلاق الجلسة بفعل خبر إعادة الافتتاح الذي حمل في طياته التفاؤل بعودة نشاط الأعمال إلى سابق عهده
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