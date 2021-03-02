شركة Nas5 Russell Investment ترفع حصتها في دومتي إلى 5.17%

رنا ممدوح _ رفعت شركة Nas5 Russell Investment حصتها في رأسمال الصناعات الغذائية العربية – دومتي، من 4.9% إلى 5.17%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن Nas5 Russell Investment قامت بشراء 660.316 ألف سهم من أسهم دومتي مقابل 3.658 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 5.69 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن يحيي محمد عوض بن لادن يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية دومتي بنسبة 15.65%، يليه تريفي هولدينج بنسبة 11.53%، ثم عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة بنسبة 9.19%، وزينب شاهين بنسبة 7.22%، وNas5 Russell Investment بنسبة 5.17%.