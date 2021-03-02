أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى في أكثر من 8 أشهر مع صعود الدولار

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_ هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
هذا وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت لأقل مستوى منذ 15 يونيو.
ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة 1.2% إلى 26.15 دولار للأونصة وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.
وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1174.50 دولار.
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