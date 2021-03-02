البورصة تصعد بصورة طفيفة في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 11525 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83%، و 0.68% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 88.683 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 3.152 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 71.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.783 مليون جنيه، منها 4.734 مليون جنيه للمؤسسات، و49.058 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.873 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 27.834 مليون جنيه، مقابل 23.961 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 910.031 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.874 مليون جنيه مقابل 1.964 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.39%، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 5.19%، ثم سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 5.15%.

في حين تصدر سهم بي انفستمنتس القابضة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.31%، تلاه سهم مجموعة جي . إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 3.13%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 2.79%.