ماكرو جروب تعتزم طرح 49% من أسهمها بالبورصة المصرية

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال) أنها بدأت إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية تمهيدا لتنفيذ عملية الطرح العام لأسهمها.

وتعتزم ماكرو جروب وفقاً لبيان صادر عنها، تنفيذ الطرح العام في السوق الثانوي لعدد 282.905 مليون سهم بحد أقصى، والمملوكة حاليا للمساهم عارض البيع شركة Leo 1 وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

ووفقا للبيان، فسوف يتم تنفيذ الطرح المزمع من خلال شريحتين، طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرية، وطرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية.

وأشارت إلى أنه سوف يتم طرح الأسهم لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.

وذكرت أن ماكرو جروب تأسست عام 2005 وتحتل صدارة قطاع مستحضرات التجميل بالسوق المصرية بحصة سوقية 23.1% حتى نهاية عام 2020.

وحققت مبيعات الشركة معدلات نمو جذابة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي 92% بين عامي 2018 و2020 لتسجل 187 مليون جنيه خلال عام 2020، رغم الاضطرابات غير المسبوقة التي مرت بها الأسواق على خلفية جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعكس مدى استجابة أنشطة الشركة بالتضافر مع نموذج أعمالها المتكامل ومرونة استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة لترسيخ ريادة الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل الشركة حاليا على استيفاء الموافقات اللازمة لقيد وطرح أسهمها بالبورصة المصرية وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وايه جهات أخرى.

وتوقعت إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها بنهاية الربع الأول أو مطلع الربع الثاني من العام الجاري وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأعلنت بأنه قد تم تكليف كل من سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، ورينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور المنسق الدولي مدير الطرح.

ويقوم بدور المستشار القانوني الدولي والمحلي للشركة في عملية الطرح مكتب وايت أند كيس.

ويقوك بدور المستشار القانوني الدولي للمنسق الدولي ومدير الطرح مكتب ديكرت إل إل بي بينما يقوم مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومدير الطرح.

وفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب أعرب الدكتور أحمد النايب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لماكرو جروب، عن اعتزازة بهذا الصرح العملاق قائلا:” أسسنا هذا الصرح على مدار 18 عاما ونجحنا في تحويله من شراكة صغيرة بين شخصين إلى كيان مؤسسي ورائد في قطاع مستحضرات التجميل بالسوق المصرية وأول شركة بهذا القطاع الواعد يتم إدراجها بالبورصة المصرية”.

وأضاف أن ماكرو جروب تحتل صدارة السوق المحلي في 5 من اصل 7 مجموعات علاجية تعمل بها، موضحا:” نحن على قناعة تامة بأن الطرح المرتقب سيكون نقلة محورية بمسيرة نمو الشركة ومحطة رئيسية في سعيها لترسيخ ريادتها بأسواق مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية على الساحة الإقليمية”.

ولفت إلى أن الشركة تتطلع لمواصلة البناء على نموذج أعمالها الذي يضع احتياجات العميل في المقدمة، وتخطط لتوظيف قدراتها الصناعية الفائقة وشبكات المبيعات والتوزيع المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتحقيق النمو بمعدلات مستدامة.

وفي ذات السياق لفت أحمد راضي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن جميع الأطراف عمليت باحترافية شديدة للوصول بأسهم ماكرو جروب إلى البورصة المصرية بما في ذلك الشركاء الاستثماريين وفريق الإدارة المميز منذ الاستثمار في الشركة خلال عام 2017، وأن السنوات التالية شهدت تكثيف التعاون مع فريق الإدارة لتحقيق النمو المستدام وتعظيم هامش الأرباح بما يرقي لتوقعات المستثمرين، وكذلك ترسيخ الأسس والمقومات الداعمة لقدرة الشركة على تحقيق المزيد من النمووالتقدم.

وأشار أن الشركة تجني حالياً ثمار تلك الجهود حيث ارتفع هامش الربح الإجمالي من 63% خلال عام 2018 إلى 79% خلال عام 2020، وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك من 21% إلى 43%، إضافة إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب 92% خلال نفس الفترة.

وتابع راضي أن صناعة مستحضرات التحميل تمر بتحولات هيكلية وتشهد نموا غير مسبوق في ضوء زيادة الوعي بين مختلف الشرائح الاستهلاكية وارتفاع مستويات الدخل باعتبارها دوافع رئيسية لنمو الطلب على مستحضرات التجميل، وأن ماكرو جروب لديها قدرات هائلة لتقديم كل ما هو جديد وابتكاري لتلبية تطلعات العملاء وذلك يضعها دائما في طليعة الأسواق، كما أن لديها منظومة متكاملة للمبيعات والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه أوضح هشام وصفي العضو المنتدب لماكرو جروب، أن الشركة حققت نتائج مشرفة للغاية خلال السنوات الاخيرة وينعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب 34% بين عامي 2018 و2020 ونمو صافي الربح بنسبة 98% خلال نفس الفترة.

ولفت إلى أن تلك الإنجازات ترجع في المقام الأول إلى سلسلة المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا إلى جانب التحسينات المستمرة لمنظومة المبيعات والتسويق والتوزيع.

وأضاف وصفي أن التوسعات الاستراتيجية التي تتبناها الشركة تهدف إلى تنمية المبيعات بأقل مصروفات رأسمالية، وذلك من نخلال التوسعات الأخيرة في قطاع المكملات الغذائية وتنمية البصمة الجغرافية للشركة وكذلك تطوير وترويج المنتجات ذات هامش الربح المرتفع وتطبيق استراتيجية المبيعات الجديدة التي تستهدف التسويق المباشر للمستهلك النهائي.

وأضاف أن ثقافة الشركة تتبلور في خلق وتعظيم القيمة على جميع المستويات وأن الإدارة تثق في قدرة فريق العمل على مواصلة الابتكار وتعظيم الاستفادة من جودة المنظومة التشغيلية والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الشركة لمواصلة النمو بمعدلات ثابتة.

وأعرب وصفي عن فخره بقياده الشركة من موقعها الحالي في طليعة أسواق مستحضرات التجميل في مصر.