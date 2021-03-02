مال وأعمال

سوليوشن للاستشارات تحدد القيمة العادلة لمستشفى الصفوة الجديدة عند 725.6 جنيه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ حددت شركة سوليوشن للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي بناءاً على تكليف من شركة سبيد ميديكال بغرض الاستحواذ عليها.

وبلغت القيمة العادلة وفقًا للبيان المرسل للبورصة اليوم، 725.66 جنيه للسهم، وذلك بمراعاة أصول وقواعد التقييم المتعارف عليها، وعلى أساس إفتراض استمرارية نشاط الشركة وبإستخدام الوزن النسبي الناتج من طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطرق المضاعفات.

وكان مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال قد وافق في 6 فبراير الماضي، على السير بإجراءات الاستحواذ على أسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي والبالغ قيمتها الإجمالية 185 مليون جنيه.

وذكرت أن الصفقة سوف تتم من خلال مستشفيات سبيد( المملوكة لسبيد ميديكال بنسبة 80.35%) بنسبة 50% + سهم بقيمة 92.5 مليون جنيه، وسوف يتم تمويلها بموجب عقد ائتمان مع شركة هيرميس للتأجير التمويلي.

FRA10years

وأعلنت شركة سبيد ميديكال أن صفقة الاستحواذ ستتم بالتحالف مع برايم للخدمات الطبية ( والتي تمتلك بها 30% من أسهمها)، بنسبة 4.4% من الصفقة بقيمة 8.3 مليون جنيه.

وذكرت سبيد ميديكال أن باقي قيمة الصفقة بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب تدير حصصهم فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

وأرجعت سبيد في استدراك لها السبب وراء تخفيض برايم للخدمات الطبية لنسبة الشراء في مستشفى الصفوة من 10% بمبلغ 18.5 مليون جنيه إلى 4.4% بمبلغ 8.3 مليون جنيه، إلى عدم موافقة البائعين على بيع أسهم أكثر من ذلك.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوليوشن للاستشارات تحدد القيمة العادلة لمستشفى الصفوة الجديدة عند 725.6 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا