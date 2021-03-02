سوليوشن للاستشارات تحدد القيمة العادلة لمستشفى الصفوة الجديدة عند 725.6 جنيه

رنا ممدوح _ حددت شركة سوليوشن للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي بناءاً على تكليف من شركة سبيد ميديكال بغرض الاستحواذ عليها.

وبلغت القيمة العادلة وفقًا للبيان المرسل للبورصة اليوم، 725.66 جنيه للسهم، وذلك بمراعاة أصول وقواعد التقييم المتعارف عليها، وعلى أساس إفتراض استمرارية نشاط الشركة وبإستخدام الوزن النسبي الناتج من طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطرق المضاعفات.

وكان مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال قد وافق في 6 فبراير الماضي، على السير بإجراءات الاستحواذ على أسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي والبالغ قيمتها الإجمالية 185 مليون جنيه.

وذكرت أن الصفقة سوف تتم من خلال مستشفيات سبيد( المملوكة لسبيد ميديكال بنسبة 80.35%) بنسبة 50% + سهم بقيمة 92.5 مليون جنيه، وسوف يتم تمويلها بموجب عقد ائتمان مع شركة هيرميس للتأجير التمويلي.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال أن صفقة الاستحواذ ستتم بالتحالف مع برايم للخدمات الطبية ( والتي تمتلك بها 30% من أسهمها)، بنسبة 4.4% من الصفقة بقيمة 8.3 مليون جنيه.

وذكرت سبيد ميديكال أن باقي قيمة الصفقة بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب تدير حصصهم فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

وأرجعت سبيد في استدراك لها السبب وراء تخفيض برايم للخدمات الطبية لنسبة الشراء في مستشفى الصفوة من 10% بمبلغ 18.5 مليون جنيه إلى 4.4% بمبلغ 8.3 مليون جنيه، إلى عدم موافقة البائعين على بيع أسهم أكثر من ذلك.