- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الثلاثاء، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحديا توقعات بتباطؤه، بينما يستعد وزير المالية ريشي سوناك لاتخاذ تدابير جديدة في الميزانية لتعزيز السوق.
وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير من 6.4 بالمئة في يناير، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ إلى 5.6 بالمئة.
وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمئة، بعد انخفاض 0.2 بالمئة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمئة.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن وزير المالية سيمدد على الأرجح خفضا مؤقتا للضرائب على شراء العقارات حتى يونيو ويعلن خطة جديدة لضمان الرهن العقاري للمشترين لأول مرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار المنازل في بريطانيا تخالف التوقعات وترتفع في فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.