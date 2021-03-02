مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع عن مكاسبه الصباحية بضغط مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية الطفيفة في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11505 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.13%، بضغط من مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 61.77 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.49%، و 0.41% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 773.007 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 22.277 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 66 في حين لم تتغير أسعار 42.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 14.481 مليون جنيه، منها 12.634 مليون جنيه للمؤسسات، و1.847 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 30.737 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 31.645 مليون جنيه مقابل 907.990 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 45.219 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 150.684 مليون جنيه، مقابل 105.464 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.37%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.17%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.70%.

بينما تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.14%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 8.27%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بنسبة 8.06%.