مؤشرات بورصة الكويت تغلق على تراجع جماعي بضغط من 8 قطاعات وتقلص السيولة

دوت الخليج – خيم التراجع الجماعي على مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الثلاثاء، بضغط من تراجع 8 قطاعات تصدرها النفط والغاز وسط تقلص السيولة وأحجام التداولات.

وأنهى المؤشر العام لبورصة الكويت جلسة اليوم منخفضا 0.14% بعد خسارة 8.22 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 5677.55 نقطة، ولحقه مؤشر السوق الأول منخفضا 0.12% إلى مستوى 6192.98 نقطة، ومؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ منخفضان بنسب 0.21% و0.14% على التوالي.

وتقلص حجم التداولات خلال جلسة اليوم إلى 210.21 مليون سهما من 256.08 مليون سهما في الجلسة السابقة، كما انخفضت السيولة المتداولة إلى 39.22 مليون دينار “تعادل 129.25 مليون دولار” من 50.39 مليون دينار “تعادل 166.05 مليون دولار” الجلسة السابقة.

وأغلقت 8 قطاعات تداولات اليوم على تراجع بقيادة النفط والغاز الذي هوى بنحو 1.23% تلاه الخدمات المالية ومنافع متراجعان بنسب 0.83% و0.79%، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها التأمين مرتفعا 1.7% تلاه الخدامت الاستهلاكية والتكنولوجيا بصعودهما 0.99% و0.88% على التوالي.

وتصدر سهم “العيد” قائمة الأسهم الـ53 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 19.38%، فيما تصدر سهم “اسمنت أبيض” قائمة الخاسرين وعددهم 59 سهما هابطا بنحو 9.65%، كما استقر 22 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “بيتك” الأنشط خلال التداولات بسيولة 4.25 مليون دينار “تعادل 14 مليون دولار”.